Військовий брав участь у штурмі російських позицій. Він був добровольцем.

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Що відомо про загиблого воїна

Тарас Дмитренко був військовим штурмового батальйону 3 ОШБр. Він став на захист України добровільно у перший день повномасштабного вторгнення Росії.

Воїн мужньо виконував бойові завдання у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Але, на жаль, він загинув.

Війна проти мордви стала сенсом його життя. І ми закінчимо твою справу! Живий – назавжди живий і назавжди в строю! Честь лицарю!

– зазначив побратим загиблого воїна Данило Возний.



Загиблий Тарас Дмитренко / фото Данило Возний

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, колегам та побратимам загиблого. Вічна пам'ять Герою!

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