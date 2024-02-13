У него внезапно остановилось сердце. Дополнительных деталей смерти лидера коммуникационного агентства не сообщается.

Смотрите также В Германии из-за национальности убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за национальности

Смерть лидера агентства

В коммуникационном агентстве Postman сообщили о смерти их основателя и СЕО Ярослава Ведмедя. Отмечается, что в субботу 10 февраля у него внезапно остановилось сердце. Мужчине было 45 лет.

Для родных Ярослава, как и для всех нас, эта смерть стала шоковым ударом. Но мы стоим и выстоим. Postmen работает и будет работать в штатном режиме,

– сообщили в Postman.

Ярослав Ведмидь умер в результате остановки сердца / фото Postman

Коллеги вспоминают, что он был постоянно в движении, всегда действенный – именно таким его запомнят. Ярослав стремился к лучшему для всех – семьи, команды, клиентов, страны.

Фонтан идей и энергии. Неудержимый, неутомимый, бесстрашный. Интеллектуал с горячим сердцем и быстрыми ногами. Организатор и креатор. Предприниматель и благотворитель. Активист и специалист. Эстет и ценитель слова. Спортсмен и семьянин. Идеалист и прагматик в одном флаконе. Вот кто жил на полную катушку,

– вспоминает специалист по стратегическим коммуникациям Ярина Ключковская.

Прощание состоялось во вторник, 13 февраля, в Михайловском Златоверхом соборе в 10 часов.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Ярослава Ведмидя

Потери Украины