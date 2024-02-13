У нього раптово зупинилося серце. Додаткових деталей смерті лідера комунікаційного агенства не повідомляється.

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Смерть лідера агенції

У комунікаційні агенції Postman повідомили про смерть їх засновника та СЕО Ярослава Ведмедя. Зазначається, що у суботу 10 лютого у нього раптово зупинилося серце. Чоловіку було 45 років.

Для рідних Ярослава, як і для всіх нас, ця смерть стала шоковим ударом. Але ми стоїмо та вистоїмо. Postmen працює і буде працювати в штатному режимі,

– повідомили у Postman.

Ярослав Ведмідь помер внаслідок зупинки серця / фото Postman

Колеги пригадують, що він був постійно в русі, завжди дієвий – саме таким його запам'ятають. Ярослав прагнув найкращого для всіх – сімʼї, команди, клієнтів, країни.

Фонтан ідей та енергії. Нестримний, невтомний, безстрашний. Інтелектуал з гарячим серцем і бистрими ногами. Організатор і креатор. Підприємець і благодійник. Активіст і фахівець. Естет і поціновувач слова. Спортсмен і сімʼянин. Ідеаліст і прагматик в одному флаконі. От хто жив на повну,

– пригадує фахівчиня зі стратегічних комунікацій Ярина Ключковська.

Прощання відбулося у вівторок, 13 лютого, в Михайлівському Золотоверхому соборі о 10-й годині.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким Ярослава Ведмедя

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