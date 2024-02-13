У нього раптово зупинилося серце. Додаткових деталей смерті лідера комунікаційного агенства не повідомляється.
Дивіться також У Німеччині через національність вбили 17-річного українського баскетболіста
Смерть лідера агенції
У комунікаційні агенції Postman повідомили про смерть їх засновника та СЕО Ярослава Ведмедя. Зазначається, що у суботу 10 лютого у нього раптово зупинилося серце. Чоловіку було 45 років.
Для рідних Ярослава, як і для всіх нас, ця смерть стала шоковим ударом. Але ми стоїмо та вистоїмо. Postmen працює і буде працювати в штатному режимі,
– повідомили у Postman.
Ярослав Ведмідь помер внаслідок зупинки серця / фото Postman
Колеги пригадують, що він був постійно в русі, завжди дієвий – саме таким його запам'ятають. Ярослав прагнув найкращого для всіх – сімʼї, команди, клієнтів, країни.
Фонтан ідей та енергії. Нестримний, невтомний, безстрашний. Інтелектуал з гарячим серцем і бистрими ногами. Організатор і креатор. Підприємець і благодійник. Активіст і фахівець. Естет і поціновувач слова. Спортсмен і сімʼянин. Ідеаліст і прагматик в одному флаконі. От хто жив на повну,
– пригадує фахівчиня зі стратегічних комунікацій Ярина Ключковська.
Прощання відбулося у вівторок, 13 лютого, в Михайлівському Золотоверхому соборі о 10-й годині.
Втрати України
- Відома українська акторка Римма Зюбіна 5 лютого повідомила, що у засвіти відійшла її мама Віра. Вона відійшла у вічність на 85-му році життя, перебуваючи на лікуванні в одній з клінік Ужгорода.
- У перший день лютого помер народний артист України Анатолій Дриженко. Він запам'ятався як видатний митець та ведучий телепередачі "Казки діда Панаса". Йому було 82 роки.
- Наприкінці січня помер одеський актор, продюсер, драматург і сценарист Євген Хаїт. За наявною інформацією, у нього зупинилося серце. Чоловік також був актором "Джентльмен-шоу", а також сценаристом телешоу "Голі і смішні"