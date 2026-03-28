ВСУ атаковали НПЗ "Ярославский", склады с боеприпасами и личный состав россиян

В ночь на 28 марта украинские военные нанесли удар по стратегическому нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в России. Попадания привели к пожару, степень ущерба уточняется.

Параллельно поражен ряд других военных и логистических объектов противника на разных фронтах. Об этом сообщает Генштаб.

Смотрите также Экспорт нефти и газа России невозможен: эксперты разобрали атаку ВСУ на Ленинградскую область

Что известно об ударе по НПЗ России?

В ночь на 28 марта Силы обороны Украины нанесли мощный удар по стратегически важному нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в Ярославской области России. По данным украинского командования, попадания вызвали возгорание на территории предприятия.

Ярославский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность завода достигает около 15 миллионов тонн нефти в год. Он производит бензин, дизельное топливо и реактивное топливо, что является критически важным для логистики российской армии. Поражение завода существенно снижает военно-экономический потенциал агрессора, хотя точный размер ущерба пока уточняется.

Кроме Ярославского НПЗ, украинские военные успешно поразили ряд других стратегических объектов: склады горюче-смазочных материалов вблизи Донецка, боеприпасы в районе Мангуша и Глубокого, ремонтное подразделение в Прохоровке на временно оккупированной Донетчине, пункт управления БПЛА возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт вблизи Любимовки на Херсонщине.

Также зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы на Днепропетровщине, склада материально-технических средств вблизи Межгорья в оккупированном Крыму и склада горюче-смазочных материалов вблизи Унечи в Брянской области.

В Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территории нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЭК-Усть-Луга" и нефтяном терминале "Транснефть-порт Приморск".

Командование Сил обороны Украины отмечает, что подобные удары направлены на системное ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.

Атаки по российским НПЗ: последние новости