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Ярославский официально объявил, что покупает банк Пинчука

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Ярославский покупает Банк Кредит Днепр у Пинчука
Ярославський офіційно оголосив, що купує банк Пінчука / glavcom.ua

Бизнесмен Александр Ярославский заявил о решение купить 100% акций АО "Банк Кредит Днепр". До сих пор банк принадлежал Виктору Пинчуку.

Официальное заявление харьковского бизнесмена опубликовал FinClub.

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Я, Ярославский Александр Владиленович не имею и не владею ни одной акцией акционерного общества "Банк Кредит Днепр" и намерен приобрести акции,
– говорится в заявлении.

Ярославский купит 100% уставного капитала банка. Номинальная стоимость всех акций – 3 миллиарда 586 миллионов 561 тысяча 499 гривен.

Другим участником сделки является компания Brancroft Enterprises Ltd. А ее конечным бенефициарным владельцем соответственно является Виктор Пинчук.

Что этому предшествовало

  • В апреле 20020 года Антимонопольный комитет разрешил Ярославскому приобрести у Пинчука более 50% акций АО "Банк Кредит Днепр".
  • В феврале банк увеличил уставный капитал на 866,6 миллиона гривен.
  • Накануне первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что Ярославский сообщил НБУ о желании купить банк.

Что известно об АО "Банк Кредит Днепр"? Банк действует на рынке от 1993 года. Был основан как АБ "Муниципальный банк". Через год его переименовали в "Банк Кредит Днепр". Входит в 20 крупнейших банковских учреждений Украины.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Виктор Пинчук Новости Украины НБУ Банки
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