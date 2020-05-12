Ярославський офіційно оголосив, що купує банк Пінчука

Бізнесмен Олександр Ярославський заявив про рішення купити 100% акцій АТ "Банк Кредит Дніпро". Досі банк належав Вікторові Пінчуку.

Офіційну заяву харківського бізнесмена опублікував FinClub.

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Я, Ярославський Олександр Владиленович не маю і не володію жодною акцією приватного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" та маю намір придбати акції,

– йдеться у заяві.

Ярославський купить 100% статутного капіталу банку. Номінальна вартість всіх акцій – 3 мільярди 586 мільйонів 561 тисяча 499 гривень.

Іншим учасником угоди є компанія Brancroft Enterprises Ltd. А її кінцевим бенефіціарним власником відповідно є Віктор Пінчук.

Що цьому передувало

У квітні 20020 року Антимонопольний комітет дозволив Ярославському придбати банк у Пінчука понад 50% акцій АТ "Банк Кредит Дніпро".

У лютому банк збільшив статутний капітал на 866,6 мільйона гривень.

Напередодні перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що Ярославський повідомив НБУ про бажання купити банк.

Що відомо про АТ "Банк Кредит Дніпро"? Банк діє на ринку від 1993 року. Був заснований як АБ "Муніципальний банк". Через рік його перейменували на «Банк Кредит Дніпро". Входить до 20 найбільших банківських установ України.