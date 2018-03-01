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Ярославский купил Днепропетровский металлургический завод

313 Читати новину українською
Олександр Ярославський
Олександр Ярославський / tsn.ua

Группа DCH Александра Ярославского 1 марта подписала договор о покупке у Evraz крупнейшего промышленного актива – Днепропетровского металлургического завода, известного как "Петровка" или "ДМЗ им. Петровского".

Об этом сообщает пресс-служба DCH.

Технологически приобретение было произведено путем покупки 100% акций Drampisco Ltd, которая в свою очередь владеет 97,73% акций Частного акционерного общества "Евраз Днепровский металлургический завод".

"DCH традиционно заинтересована в развитии украинской промышленности и имеет опыт успешной реализации подобных проектов. Кроме того, ДМЗ интересен нам с точки зрения производственной интеграции с другими предприятиями", – говорится в пресс-релизе группы.

В ходе процесса пополнения портфеля промышленных активов DCH Ярославский уже приобрел легендарный Харьковский тракторный завод (2016 г., Харьков) и рудник "Сухая Балка" (Кривой Рог, 2017). Общая сумма инвестиций бизнесмена в проекты различной отраслевой принадлежности только по Харьковскому региону превысила 1 млрд долл. (в т. ч. 300 млн долл. в социальный проект подготовки Харькова к Евро-2012). Александр Ярославский входит в топ-10 украинских предпринимателей по версии Forbes.

Днепропетровский металлургический завод ("Петровка") находится в г. Днепр, является одним из ведущих производителей чугуна, стали и проката. Продукция предприятия поставляется в 44 страны, численность трудового коллектива - порядка 6 тыс. В 2016 году завод произвел 1,068 млн тонн чугуна, 1,057 млн тонн стали и 889 тыс. тонн проката.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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