Ярославський купив Дніпропетровський металургійний завод

Група DCH Олександра Ярославського 1 березня підписала договір про купівлю у Evraz найбільшого промислового активу - Дніпропетровського металургійного заводу, відомого як "Петрівка" або "ДМЗ ім. Петровського".

Про це повідомляє прес-служба DCH.

Технологічно придбання було здійснено шляхом купівлі 100% акцій DRAMPISCO LIMITED, яка в свою чергу володіє 97,73% акцій Приватного акціонерного товариства "Євраз Дніпровський металургійний завод".

"DCH традиційно зацікавлена в розвитку української промисловості, і має досвід успішної реалізації подібних проектів. Крім того, ДМЗ цікавий нам з точки зору виробничої інтеграції з іншими підприємствам", - йдеться в прес-релізі групи.

В ході процесу поповнення портфеля промислових активів DCH Ярославський вже придбав легендарний Харківський тракторний завод (2016 р., Харків) та рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг, 2017). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по Харківському регіону перевищила 1 млрд доларів (у т. ч. 300 млн доларів у соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Олександр Ярославський входить в топ-10 українських підприємців за версією Forbes.

Дніпропетровський металургійний завод ("Петрівка") стоїть у Дніпрі, є одним з провідних виробників чавуну, сталі і прокату. Продукція підприємства поставляється в 44 країни, чисельність трудового колективу близько 6000 людей. В 2016 році завод виробив 1,068 мільйона тонн чавуну, 1,057 мільйона тонн сталі і 889 тисяч тонн прокату.