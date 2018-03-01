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Ярославський купив Дніпропетровський металургійний завод

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Олександр Ярославський
Олександр Ярославський / tsn.ua

Група DCH Олександра Ярославського 1 березня підписала договір про купівлю у Evraz найбільшого промислового активу - Дніпропетровського металургійного заводу, відомого як "Петрівка" або "ДМЗ ім. Петровського".

Про це повідомляє прес-служба DCH.

Технологічно придбання було здійснено шляхом купівлі 100% акцій DRAMPISCO LIMITED, яка в свою чергу володіє 97,73% акцій Приватного акціонерного товариства "Євраз Дніпровський металургійний завод".

"DCH традиційно зацікавлена в розвитку української промисловості, і має досвід успішної реалізації подібних проектів. Крім того, ДМЗ цікавий нам з точки зору виробничої інтеграції з іншими підприємствам", - йдеться в прес-релізі групи.

В ході процесу поповнення портфеля промислових активів DCH Ярославський вже придбав легендарний Харківський тракторний завод (2016 р., Харків) та рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг, 2017). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по Харківському регіону перевищила 1 млрд доларів (у т. ч. 300 млн доларів у соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Олександр Ярославський входить в топ-10 українських підприємців за версією Forbes.

Дніпропетровський металургійний завод ("Петрівка") стоїть у Дніпрі, є одним з провідних виробників чавуну, сталі і прокату. Продукція підприємства поставляється в 44 країни, чисельність трудового колективу близько 6000 людей. В 2016 році завод виробив 1,068 мільйона тонн чавуну, 1,057 мільйона тонн сталі і 889 тисяч тонн прокату.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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