Ярославу Дубневичу продлили меру пресечения: детали

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения народному депутату Украины Ярославу Дубневичу до 29 апреля. Его подозревают в завладении имуществом Укрзализныци на сумму больше 93 миллионов гривен.

Дубневич обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда. Об этом сообщила пресс-служба САП.

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Дубневич обязан до 29 апреля прибывать по требованию детектива, прокурора и суда. Также он должен сообщать об изменении места проживания или места работы.

Суд запретил ему общаться со свидетелями. Ранее Дубневич сдал на хранение паспорт для выезда за границу.

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