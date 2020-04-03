Ярославу Дубневичу продлили меру пресечения: детали
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения народному депутату Украины Ярославу Дубневичу до 29 апреля. Его подозревают в завладении имуществом Укрзализныци на сумму больше 93 миллионов гривен.
Дубневич обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда. Об этом сообщила пресс-служба САП.
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Дубневич обязан до 29 апреля прибывать по требованию детектива, прокурора и суда. Также он должен сообщать об изменении места проживания или места работы.
Суд запретил ему общаться со свидетелями. Ранее Дубневич сдал на хранение паспорт для выезда за границу.
Дело Дубневича: главное
- САП считает, что Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями вероятно подконтрольных ему предприятий получить неправомерную выгоду в более чем 93 миллиона гривен.
- Речь идет о поставках комплектующих для Укрзализныци. Дубневичу грозит наказание – от 7 до 12 лет лишения свободы.
- Прокуроры просили суд брать Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в 93 миллиона.
- 2 ноября ВАКС назначил Дубневичу залог в 100 миллионов без содержания под стражей, который должны были внести в течение 5 дней.
- 4 ноября защита Дубневича подала апелляцию на решение ВАКС о мере пресечения в виде залога суммой 100 млн грн.
- 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял нардепа под арест с возможностью залога в 90 миллионов, Дубневича взяли под стражу.
- 8 ноября за Дубневича внесли 90 миллионов гривен залога, после чего он вышел из-под стражи.
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