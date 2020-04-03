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      Ярославу Дубневичу продлили меру пресечения: детали

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      Дубневичу продовжили запобіжний захід / zaxid.net

      Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения народному депутату Украины Ярославу Дубневичу до 29 апреля. Его подозревают в завладении имуществом Укрзализныци на сумму больше 93 миллионов гривен.

      Дубневич обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда. Об этом сообщила пресс-служба САП.

      Интересно Дело Дубневича очень перспективное, – Рябошапка

      Дубневич обязан до 29 апреля прибывать по требованию детектива, прокурора и суда. Также он должен сообщать об изменении места проживания или места работы.

      Суд запретил ему общаться со свидетелями. Ранее Дубневич сдал на хранение паспорт для выезда за границу.

      Дело Дубневича: главное

      • САП считает, что Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями вероятно подконтрольных ему предприятий получить неправомерную выгоду в более чем 93 миллиона гривен.
      • Речь идет о поставках комплектующих для Укрзализныци. Дубневичу грозит наказание – от 7 до 12 лет лишения свободы.
      • Прокуроры просили суд брать Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой залога в 93 миллиона.
      • 2 ноября ВАКС назначил Дубневичу залог в 100 миллионов без содержания под стражей, который должны были внести в течение 5 дней.
      • 4 ноября защита Дубневича подала апелляцию на решение ВАКС о мере пресечения в виде залога суммой 100 млн грн.
      • 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял нардепа под арест с возможностью залога в 90 миллионов, Дубневича взяли под стражу.
      • 8 ноября за Дубневича внесли 90 миллионов гривен залога, после чего он вышел из-под стражи.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Дубневич Богдан Васильевич Укрзализниця Коррупционные схемы в Укроборонпроме Антикоррупционный суд Ярослав Дубневич
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