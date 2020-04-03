11:56
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ярославу Дубневичу продовжили запобіжний захід: деталі

      - Читать новость на русском
      Дубневичу продовжили запобіжний захід / zaxid.net

      Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід народному депутату України Ярославу Дубневичу до 29 квітня. Його підозрюють у заволодінні майном Укрзалізниці на суму понад 93 мільйони гривень.

      Дубневич зобов'язаний прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду. Про це повідомила пресслужба САП.

      Цікаво Справа Дубневича дуже перспективна, – Рябошапка

      Дубневич зобов'язаний до 29 квітня прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду. Також він повинен повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи.

      Суд заборонив йому спілкуватись зі свідками. Раніше Дубневич здав на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

      Справа Дубневича: головне

      • САП вважає, що Дубневич скористався своїм статусом народного депутата та голови транспортного комітету парламенту, щоб у змові з керівниками ймовірно підконтрольних йому підприємств отримати неправомірну вигоду у понад 93 мільйони гривень.
      • Мовиться про постачання комплектуючих для Укрзалізниці. Дубневичу загрожує покарання – від 7 до 12 років позбавлення волі.
      • Прокурори просили суд брати Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 93 мільйони.
      • 2 листопада ВАКС призначив Дубневичу заставу у 100 мільйонів без тримання під вартою, яку мали внести протягом 5 днів.
      • 4 листопада захист Дубневича подав апеляцію на рішення ВАКС про запобіжний захід у вигляді застави сумою 100 млн грн.
      • 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв нардепа під варту з можливістю застави в 90 мільйонів, Дубневича взяли під варту.
      • 8 листопада за Дубневича внесли 90 мільйонів гривень застави, після чого він вийшов з-під варти.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Дубневич Богдан Васильович Укрзалізниця Корупційні схеми в Укроборонпромі Антикорупційний суд Ярослав Дубневич
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:20 Ми тільки входимо в кризу, буде запит на сильну руку, – соціолог
      Новини України 4334
      сьогодні , 08:13 Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів
      Новини України 4206
      сьогодні , 10:28 Ляшко вибачився за неправдиву інформацію про кількість хворих в Китаї
      Лікування 49533
      сьогодні , 06:20 Карантин матиме й позитивні наслідки для України, – соціолог
      Новини України 7532
      сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 942
      Лікування 171341
      сьогодні , 11:00 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 4100 хворих
      Лікування 144707
      сьогодні , 05:36 Кварталівці привітали ЗеКоманду з "першим корупційним скандалом": відео
      Курйозні новини 6251
      сьогодні , 06:50 Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії
      Статті 13284
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:15 Три особливості боротьби з пандемією в Україні: що не так
      Павло Ковтонюк
      сьогодні , 01:00 Всеосяжний брат з "плівок Єрмака": хто та на які посади проводив співбесіди
      Денис Бігус
      Залиште відгук