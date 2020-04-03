Ярославу Дубневичу продовжили запобіжний захід: деталі
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід народному депутату України Ярославу Дубневичу до 29 квітня. Його підозрюють у заволодінні майном Укрзалізниці на суму понад 93 мільйони гривень.
Дубневич зобов'язаний прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду. Про це повідомила пресслужба САП.
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Дубневич зобов'язаний до 29 квітня прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду. Також він повинен повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи.
Суд заборонив йому спілкуватись зі свідками. Раніше Дубневич здав на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Справа Дубневича: головне
- САП вважає, що Дубневич скористався своїм статусом народного депутата та голови транспортного комітету парламенту, щоб у змові з керівниками ймовірно підконтрольних йому підприємств отримати неправомірну вигоду у понад 93 мільйони гривень.
- Мовиться про постачання комплектуючих для Укрзалізниці. Дубневичу загрожує покарання – від 7 до 12 років позбавлення волі.
- Прокурори просили суд брати Дубневичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 93 мільйони.
- 2 листопада ВАКС призначив Дубневичу заставу у 100 мільйонів без тримання під вартою, яку мали внести протягом 5 днів.
- 4 листопада захист Дубневича подав апеляцію на рішення ВАКС про запобіжний захід у вигляді застави сумою 100 млн грн.
- 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід і взяв нардепа під варту з можливістю застави в 90 мільйонів, Дубневича взяли під варту.
- 8 листопада за Дубневича внесли 90 мільйонів гривень застави, після чого він вийшов з-під варти.
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