Ярославу Дубневичу продовжили запобіжний захід: деталі

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід народному депутату України Ярославу Дубневичу до 29 квітня. Його підозрюють у заволодінні майном Укрзалізниці на суму понад 93 мільйони гривень.

Дубневич зобов'язаний прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду. Про це повідомила пресслужба САП.

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Дубневич зобов'язаний до 29 квітня прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду. Також він повинен повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи.

Суд заборонив йому спілкуватись зі свідками. Раніше Дубневич здав на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

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