Ракетный комплекс "Ярс" способен нести межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным зарядом. Автономные пусковые установки вывели на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении.

Заметьте Только одно испытание было успешным: что не так с российскими ракетами "Сармат"

Что известно о том, что Путин вывел на боевое дежурство "Ярс"

Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вступительные, в том числе по осуществлению интенсивных маневровых действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства,

– заявили в России.

Там добавили, что якобы расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" осуществляют марши длиной до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевой охраны.

Кстати, в ноябре 2023 года Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Тогда она сбилась с курса. Также наша разведка рассказывала, что ракета "Ярс" 25 октября во время учений также не смогла выполнить поставленную задачу по аналогичной причине.