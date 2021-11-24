Накануне американский телеканал CNN сообщил о том, что на фоне опасений возможного вторжения РФ в Украину администрация Байдена рассматривает возможность передачи нам такой помощи.

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Также США совместно с союзниками уже ведут разработку нового пакета санкций, который нужен на тот случай, если РФ все же посмеет вторгнуться в Украину.

И, конечно же, ожидаемо, что Москва уже на это отреагировала, заявив, что "все это, конечно, ведет к дальнейшему нагнетанию".

К сожалению, именно такая реакция РФ, возможно, немного сдерживает США, ведь в Вашингтоне обеспокоены тем, что РФ может принять новые поставки оружия в Украину за попытку эскалации конфликта.

Но несмотря на все провокации и вбросы в информпространство РФ и "дружественных" ей стран, США все равно помогали, помогают и будут продолжать помогать Украине!