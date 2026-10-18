Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью программе "Meet the Press" на американском телеканале NBC 18 октября.

Что сказал президент?

На вопрос, считает ли он по-прежнему американского президента союзником, Зеленский ответил кратко: "Я надеюсь". В то же время Киев рассчитывает на поддержку Вашингтона и надеется, что США не встанут на сторону Москвы.

Мы надеемся, что Трамп будет на нашей стороне или, по крайней мере, посередине,

– сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что официальная поддержка России со стороны Соединенных Штатов будет иметь серьезные последствия для Украины. При таком сценарии украинцам будет значительно сложнее выстоять в войне и добиться победы.

Украина не сможет победить и выстоять, если США официально займут позицию на стороне России. Зеленский назвал такой шаг исторической ошибкой и большой трагедией.

Напомним, ранее украинский президент предположил, что отмена санкций может продолжиться. Он назвал ослабление ограничений в отношении российских энергоресурсов лишь первым шагом и предостерег от ожиданий, что такая политика поможет остановить российского диктатора.

Ослабление давления на Москву может быть воспринято Кремлем как сигнал поддержки. Поэтому Украина рассчитывает, что Вашингтон будет использовать свое влияние, чтобы добиться прекращения российских атак и окончания войны.

Глава государства выразил надежду, что Дональд Трамп сделает все возможное, чтобы Россия прекратила удары по украинской энергетической инфраструктуре. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не должна упускать возможность отвечать на российские атаки.