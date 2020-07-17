Языковой скандал в Херсоне возник из-за того, что сотрудница аэропорта якобы отказалась обслуживать клиента на украинском. О ситуации в сети рассказал пассажир Алексей Любецкий, именно он был участником скандала.

Заявления в полицию написали обе стороны конфликта – пассажир и заместитель директора аэропорта, передает "Суспильне Херсон".

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Пассажир заверил, что его дискриминировали на основе языка со стороны работников аэропорта. В то же время еще одно заявление в полиции написал заместитель директора аэропорта "Херсон" Алексей Груненко.

Закатывала глаза и сказала "Это Херсон", – пассажир

Пассажир Алексей Любецкий рассказал, что инцидент произошел 9 июля 2020 года. Мужчина направлялся из Херсона во Львов. Однако на стойке регистрации сотрудница аэропорта начала общаться с ним на русском. По просьбе пассажира обращаться к нему на украинском – отказалась. При этом, как утверждал Любецкий, сотрудница "закатывала глаза и сказала "Это Херсон".

Я молча достал свой посадочный талон, но после этого ко мне вплотную, не соблюдая дистанции, подошел работник аэропорта,

– отметил пассажир.

"Он начал мне читать мораль, если можно так сказать, – о Конституции Украины, о защите прав национальных меньшинств, что работники на стойке регистрации имели право так себя вести", – рассказал Любецкий.

Как объяснили ситуацию в аэропорту

По словам заместителя директора аэропорта Груненко, сотрудники всегда говорят на языке, удобном для пассажира.

Работников аэропорта обвинили в языковой дискриминации. Дискриминация – это запрет. Я не слышал, чтобы в аэропорту запрещали общаться на родном языке,

– сказал заместитель директора.

Агент по регистрации пассажиров и груза херсонского аэропорта Ирина Кушнир отметила, что просто не успела перейти на украинский. Дело в том, что перед этим обслуживала русскоязычного пассажира.

Поскольку мы разговариваем с пассажирами на нескольких языках, мы не сориентировались сразу,

– сказала она.

Что говорят правоохранители

Пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что у полиции есть два заявления от пассажира и от работников аэропорта. Пассажир заверил, что с ним бестактно общались в аэропорту на русском языке.

"Кроме того, от работников аэропорта также поступило обращение на указанного гражданина. Что он бестактно грубо общался с работниками аэропорта", – заявила Пшонь.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев 14 июля 2020 года поручил провести служебное расследование в международном аэропорту "Херсон" по факту инцидента.