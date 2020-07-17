Мовний скандал у Херсоні виник через те, що співробітниця аеропорту нібито відмовилась обслуговувати клієнта українською. Про ситуацію у мережі розповів пасажир Олексій Любецький, саме він був учасником скандалу.

Заяви в поліцію написали обидві сторони конфлікту – пасажир та заступник директора аеропорту, передає "Суспільне Херсон".

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Пасажир запевнив, що зазнав мовної дискримінації з боку працівників аеропорту. Водночас ще одну заяву у поліції написав заступник директора аеропорту "Херсон" Олексій Груненко.

Закочувала очі і сказала "Это Херсон", – пасажир

Пасажир Олексій Любецький розповів, що інцидент трапився 9 липня 2020 року. Чоловік прямував з Херсону у Львів. Однак на стійці реєстрації співробітниця аеропорту почала спілкуватись з ним російською. На прохання пасажира звертатись до нього українською – відмовилась. При цьому, як ствердив Любецький, співробітниця "закочувала очі і сказала "Это Херсон".

Я мовчки дістав свій посадковий талон, але після цього до мене впритул, не дотримуючись дистанції, підійшов працівник аеропорту,

– зазначив пасажир.

"Він почав мені читати мораль, якщо можна так сказати, - про Конституцію України, щодо захисту прав національних меншин, що працівники на стійці реєстрації мали право так поводитися", – розповів Любецький.

Як пояснили ситуацію в аеропорту

За словами заступника директора аеропорту Груненка, співробітники завжди розмовляють мовою, яка зручна для пасажира.

Працівників аеропорту звинуватили у мовній дискримінації. Дискримінація - це заборона. я не чув, щоб в аеропорту забороняли спілкуватися рідною мовою,

– сказав заступник директора.

Агент з реєстрації пасажирів та вантажу херсонського аеропорту Ірина Кушнір зазначила, що просто не встигла перейти на українську. Річ у тім, що напередодні обслуговувала російськомовного пасажира.

Оскільки ми розмовляємо з пасажирами кількома мовами, ми не зорієнтувалися відразу,

– сказала вона.

Що кажуть правоохоронці

Прессекретарка Нацполіції у Херсонській області Тетяна Пшонь прокоментувала ситуацію. Вона розповіла, що у поліції є дві заяви: від пасажира, та від працівників аеропорту. Пасажир запевнив, що з ним нетактовно спілкувалися в аеропорту російською мовою.

"Крім того, від працівників аеропорту також надійшло звернення на вказаного громадянина. Що він нетактовно грубо спілкувався з працівниками аеропорту", – заявила Пшонь.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв 14 липня 2020 року доручив провести службове розслідування в міжнародному аеропорту "Херсон" за фактом інциденту.