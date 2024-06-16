Инцидент произошел с блогером Юлией Карабаджак 15 июня на мероприятии Key Event (вечере нетворкинга) в Одессе, пишет 24 Канал.
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Что известно о языковом скандале в Одессе
Блогер Юлия Карабаджак написала в инстаграме, что пришла на мероприятие, которое проводили на русском языке. Она попросила общаться на государственном языке, однако ей ответили, что на русском "удобнее".
На вопрос о том, будет ли переводчик спикер сказал: "Слушайте, ну если вы не понимаете, то я не держу вас здесь, не заставляю вас слушать".
Далее блогер показала, как ее выводят с мероприятия.
Скандал из-за языка на мероприятии в Одессе: смотрите видео
Суспильному Юлия Карабаджак рассказала, что организаторы мероприятия ранее обращались к ней за рекламой. Однако тогда она сомневалась, что они придерживаются языкового закона и общаются на украинском на мероприятиях, однако ее заверили, что следующие мероприятия будут проводить на украинском языке.
Он связался со мной лично, сказал, что он не хочет, чтобы в Одессе была дурная слава о его мероприятиях, поэтому он хочет пойти навстречу и изменить эту ситуацию и в будущем делать все мероприятия на украинском языке,
– рассказала блогерша.
По ее словам, через несколько месяцев на "Вечере нетворкинга" один из спикеров начал выступать на русском, а на ее замечание он не перешел на государственный, зато аудитория начала говорить, что блогерша с подругой им мешают и что им надо выйти.
"Организаторы сразу подошли к нам и начали просить выйти из зала. И в конце концов нас вывели", – рассказала Юлия.
Реакция представительницы языкового омбудсмена
Блогер Юлия Карабаджак составила жалобу языковому омбудсмену.
Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк отреагировала на ситуацию в инстаграме. Она пообещала:
- принять все предусмотренные законом меры,
- поспособствовать, чтобы об инциденте были проинформированы и другие компетентные органы.
Что сказала о скандале Ярослава Витко-Присяжнюк: смотрите видео
Представительница Уполномоченного по защите государственного языка объяснила проблему / Скриншоты из ее инстаграма
Что говорят организаторы мероприятия
Организатор события Виталий Ступаенко, который выводил Юлию с мероприятия, уже записал извинения. Он заявил, что они "не доработали".
Организатор извинился, что вывел Юлию с мероприятия: смотрите видео
"Я хочу извиниться за то, что мы не доработали. Я, как организатор, должен отвечать за такие вопросы. Я полностью несу ответственность и извиняюсь перед всеми людьми, которых это задело, перед Юлией, с которой у нас произошло недоразумение", – заявил Ступаенко.
Он заверил, что придерживается проукраинской позиции и пообещал, что будет проводить мероприятия на украинском.