Інцидент трапився з блогеркою Юлією Карабаджак 15 червня на заході Key Event (вечорі нетворкінгу) в Одесі, пише 24 Канал.

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Що відомо про мовний скандал в Одесі

Блогерка Юлія Карабаджак написала в інстаграмі, що прийшла на захід, який проводили російською мовою. Вона попросила спілкуватись державною мовою, проте їй відповіли, що російською "зручніше".

На питання про те, чи буде перекладач спікер сказав: "Слухайте, ну якщо ви не розумієте, то я не тримаю вас тут, не змушую вас слухати".

Далі блогерка показала, як її виводять із заходу.

Скандал через мову на заході в Одесі: дивіться відео

Суспільному Юлія Карабаджак розповіла, що організатори заходу раніше звертались до неї по рекламу. Проте тоді вона сумнівалась, що вони дотримуються мовного закону та спілкуються українською на заходах, проте її запевнили, що наступні заходи проводитимуть українською мовою.

Він зв'язався зі мною особисто, сказав, що він не хоче, щоб в Одесі була погана слава про його заходи, тому він хоче піти назустріч і змінити цю ситуацію і в майбутньому робити всі заходи українською мовою,

– розповіла блогерка.

За її словами, через декілька місяців на "Вечорі нетворкінгу" один зі спікерів почав виступати російською, а на її зауваження він не перейшов на державну, натомість аудиторія почала говорити, що блогерка з подругою їм заважають і що їм треба вийти.

"Організатори одразу підійшли до нас і почали просити вийти із зали. І зрештою нас вивели", – розповіла Юлія.

Реакція представниці мовного омбудсмена

Блогерка Юлія Карабаджак склала скаргу мовному омбудсменові.

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк відреагувала на ситуацію в інстаграмі. Вона пообіцяла:

вжити всіх передбачених законом заходів,

посприяти, щоб про інцидент були поінформовані й інші компетентні органи.

Що сказала про скандал Ярослава Вітко-Присяжнюк: дивіться відео

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови пояснила проблему / Скриншоти з її інстаграму

Що кажуть організатори заходу

Організатор події Віталій Ступаєнко, який виводив Юлію із заходу, вже записав вибачення. Він заявив, що вони "не допрацювали".

Організатор перепросив, що вивів Юлію із заходу: дивіться відео

"Я хочу вибачитись за те, що ми не допрацювали. Я, як організатор, повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність та вибачаюсь перед усіма людьми, яких це зачепило, перед Юлією, з якою у нас сталось непорозуміння", – заявив Ступаєнко.

Він запевнив, що дотримується проукраїнської позиції та пообіцяв, що проводитиме заходи українською.