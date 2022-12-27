Решение об оштрафовании городского головы принял уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Оно касается Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Какую сумму оплатил Терехов
Как отмечает заместитель городского головы Харькова Татьяна Чечетова-Терашвили штраф Терехов оплатил еще 2 декабря. Но об этом почему-то стало известно только сегодня.
Кроме того, заместитель отметила, что мэр Харькова добровольно оплатил штраф согласно постановлению об административном правонарушении.
Сумму взыскания в городском совете не указали, но городской голова должен был оплатить 3400 гривен.
Что известно об инциденте
- В эфире телемарафона "Единые новости" и в своих обращениях к горожанам харьковский городской голова использовал русский язык.
- Терехов прокомментировал этот инцидент. Он подчеркнул, что сейчас в стране есть более важные вопросы. Также он сказал, что будет и дальше использовать русский в своих обращениях.
- К слову, обращение официальных лиц на русском языке является нарушением закона. За совершение таких административных правонарушений применяются административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен.
- Напомним, что до 24 февраля Игорь Терехов изредка переходил на украинский. Однако он все же неоднократно обещал, что извлечет уроки государственного языка.