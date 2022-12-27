Рішення про оштрафування міського голови прийняв уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Воно стосується Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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Яку суму сплатив Терехов
Як зазначає заступниця міського голови Харкова Тетяна Чечетова-Терашвілі штраф Терехов сплатив ще 2 грудня. Але про це чомусь стало відомо лише сьогодні.
Крім того, заступниця наголосила, що мер Харкова добровільно сплатив штраф згідно з постановою про адміністративне правопорушення.
Суму стягнення у міській раді не зазначили, але міський голова мав сплатити 3400 гривень.
Що відомо про інцидент
- В ефірі телемарафону "Єдині новини" та у своїх зверненнях до містян харківський міський голова використовував російську мову.
- Терехов прокоментував цей інцидент. Він наголосив, що наразі у країні є важливіші питання. Також він сказав, що буде й надалі використовувати російську у своїх зверненнях.
- До слова, звернення офіційних осіб російською мовою є порушенням закону. За вчинення таких адміністративних правопорушень застосовують адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень.
- Нагадаємо, що до 24 лютого Ігор Терехов зрідка переходив на українську. Однак він все ж таки неодноразово обіцяв, що візьме уроки державної мови.