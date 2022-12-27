Рішення про оштрафування міського голови прийняв уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Воно стосується Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Яку суму сплатив Терехов

Як зазначає заступниця міського голови Харкова Тетяна Чечетова-Терашвілі штраф Терехов сплатив ще 2 грудня. Але про це чомусь стало відомо лише сьогодні.

Крім того, заступниця наголосила, що мер Харкова добровільно сплатив штраф згідно з постановою про адміністративне правопорушення.

Суму стягнення у міській раді не зазначили, але міський голова мав сплатити 3400 гривень.

Що відомо про інцидент