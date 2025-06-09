На Facebook-странице Печенежинской общины сообщили о смерти земляка Эдуарда Эпереши, передает 24 Канал.

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Трагическая потеря

Эдуарда Эпереши – 1967 года рождения, родом из Печенежина. Мужчина служил старшим сержантом, старшим химиком взвода РХБЗ в Нацгвардии.

Он был мужественным воином, искренним побратимом и достойным сыном Украины. Эдуард отдал свою жизнь, защищая каждого из нас,

– говорится в сообщении общины.

Эпереши умер в больнице 7 июня.

К слову, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погибла Екатерина Троян с позывным "Мяу" Оператор FPV-дронов имела более 1000 успешных вылетов и служила в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

На войне погиб пилот-бомбер Константин Егошин из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.