Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Бучи Анатолия Федорука.

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Защитник Украины Эдуард Постовенский погиб на фронте

Федорчук рассказал, что юноша пошел служить после эвакуации из его родного города.

В апреле 2022 года, после того, как Эдуард эвакуировался из Бучи, он не раздумывая пошел в военкомат, несмотря на юный возраст. Настоящий патриот, прошел самые горячие направления фронта: Купянск, Покровск, Славянск,

– объяснил городской голова.

Эдуард Постовенский / Фото из телеграмма мэра Бучи

Юноша погиб во время выполнения боевого задания под Покровском. Это произошло в результате попадания вражеского FPV-дрона 23 мая 2025 года. "Для родителей Эдуарда это неописуемая боль", – подчеркнул Федорук.

Прощание с героем состоялось 27 мая в Буче.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Постовенского. Вечная память!

Напомним, что защитник из Киевской области Артур Коваленко погиб в конце 2024 года. Его родные ждали когда Герой вернется домой. Он едет в родной город "на щите".