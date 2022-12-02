Указ о предоставлении гражданства Эдварду Сноудену подписал лично диктатор Путин. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал .

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Сноуден просил гражданство еще два года назад

Эдвард Сноуден, по словам его адвоката, принял присягу и получил российский паспорт. Указ о предоставлении гражданства диктатор Путин подписал еще в сентябре 2022 года.

Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США попросил российское гражданство еще в 2020 году после получения бессрочного вида на жительство на территории России. Теперь он его получил и имеет все шансы попасть на фронт, как и каждый гражданин России призывного возраста, ведь Сноудену 39 лет. Возможно, повестку он получит впоследствии.

Супруга Сноудена также подала заявку на российское гражданство.

Что известно о Сноудене

Эдвард Сноуден работал программистом и системным администратором. В 2013 году он передал газетам The Guardian и The Washington Post информацию о слежке Агентством национальной безопасности США за информационными системами многих стран мира.

Это повлекло за собой целый ряд международных скандалов, а самого Сноудена в США заочно обвинили в шпионаже и объявили в международный розыск. Он просил политического убежища в более чем 20 странах мира, но согласилась только Россия. С тех пор программист живет где-нибудь на ее территории, но не в Москве.