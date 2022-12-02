Указ про надання громадянства Едварду Сноудену підписав особисто диктатор Путін. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Сноуден просив громадянство ще 2 роки тому

Едвард Сноуден, за словами його адвоката, склав присягу та отримав російський паспорт. Указ про надання громадянства диктатор Путін підписав ще у вересні 2022 року.

Ексспівробітник Агентства нацбезпеки США попросив російське громадянство ще у 2020 році після отримання безстрокової посвідки на проживання на території Росії. Тепер він його таки отримав і має всі шанси потрапити на фронт, як і кожен громадянин Росії призовного віку, адже Сноудену 39 років. Можливо, повістку він отримає згодом.

Дружина Сноудена також подала заявку на російське громадянство.

Що відомо про Сноудена

Едвард Сноуден працював програмістом і системним адміністраторам. У 2013 році він передав газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу.

Це спричинило цілу низку міжнародних скандалів, а самого Сноудена в США заочно звинуватили в шпигунстві й оголосили в міжнародний розшук. Він просив політичного притулку в понад 20 країн світу, але погодилася лише росія. З того часу програміст живе десь на її території, але не в Москві.