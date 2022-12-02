Прокуратура Київської обласної прокуратури уже скерувала відповідний обвинувальний акт до суду. Ймовірно, йдеться про колишнього співробітника телеканалу "Інтер" Юрія Кота.

Увага Під санкції РНБО потрапили Паша "Мерседес" і Новинський, – ЗМІ

Зауважимо, що Генпрокуратура не називає імені фігуранта, однак додали фото, за яким можна упізнати Юрія Кота.

У ході розслідування слідчі встановили, що обвинувачений до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах.

Антидержавна діяльність Кота

Під час Революції Гідності він був ведучим на київському Антимайдані, після чого переїхав на постійне місце проживання до Росії.

В Москві він розпочав роботу на державному телеканалі країни-агресора як журналіст.

У своїх виступах у ЗМІ та публікаціях в месенджерах він підтримує керівництво Росії та початок воєнних дій в Україні. Переважно вони підготовлені на замовлення посадових осіб держорганів й установ Росії та російських медійних центрів,

– йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Зазначають, що на своїх сторінках у соціальних мережах він дискредитує чинну владу України, її представників і рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені.

"Його пости містять заклики до захоплення окупантами всієї території України", – додають у прокуратурі.

До теми Колишньому міністру освіти Табачнику оголосили підозру й вже чекають в СБУ

Гучні справи про держзраду: останні новини

Переданого Росії кума Путіна Віктора Медведчука продовжать судити в Україні. Процес здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia.

Нещодавно СБУ затримала колишнього бойовика угруповання "Призрак". Він переховувався в Одесі. Зрадник України переїхав у Росію ще у 2015 році. Він активно працював на ворога, перевозячи зброю окупантам на Донбас та воюючи проти ЗСУ.

Українська контррозвідка Служби безпеки викрила зрадницю на Житомирщині. Жінка збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку.

СБУ знешкодила російських агентів у Миколаєві