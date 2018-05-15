Jeep презентовал новую генерацию Wrangler серии JL

В свежем выпуске программы "Авто 24" – на автошоу в Лос-Анджелесе Jeep презентовал новую генерацию Wrangler с индексом JL. Предшественник модели – с индексом JK выходил с конвейера 12 лет подряд, и был одним из самых успешных джипов за всю историю марки.

Компания Bosch заявила о разработке нового эко-дизеля с нулевыми выбросами азота

Компания Bosch сделала уверенный шаг на встречу экологии. Немцы потратили 300 миллионов евро на разработку новых дизельных двигателей – с помощью их можно снизить выбросы азота фактически до нуля. Таким образом, Bosch сможет возродить славу дизелей и преобразовать моторы на одни из самых экологических в мире.

На Франкфуртском автошоу публике покажут гибридную модель Ferrari

Председатель концерна FiatChrysler заявил о новом будущем для Ferrari. Уже осенью, на Франкфуртском автошоу, нам покажут гибридную модель легендарного суперкара.

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Правда, чисто электрическую модель компания выпускать пока не планирует, по крайней мере в ближайшие 10 лет – заявил глава концерна Маркионе. Следовательно, Ferrari будет хранить верность бензиновым технологиям.



Гибридная модель Ferrari

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