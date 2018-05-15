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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Jeep презентував нову генерацію Wrangler серії JL

Авто24 270 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто 24" – на автошоу в Лос-Анджелесі Jeep презентував нову генерацію Wrangler з індексомJL. Попередник моделі – з індексом JK виходив з конвеєра 12 років поспіль, і був одним з найуспішніших джипів за всю історію марки.

Компанія Bosch заявила про розробку нового еко-дизеля з нульовими викидами азоту

Компанія Bosch зробила впевнений крок на зустріч екології. Німці витратили 300 мільйонів євро на розробку нових дизельних двигунів – з ними можна знизити викиди азоту фактично до нуля. Таким чином, Bosch зможе відродити славу дизелів і перетворити мотори на одні з найекологічніших у світі.

На Франкфуртському автошоу публіці покажуть гібридну модель Ferrari

Голова концерну FiatChrysler заявив про нове майбутнє для Ferrari. Вже восени, на Франкфуртському автошоу, нам покажуть гібридну модель легендарного суперкара.

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Щоправда, суто електричну модель компанія випускати поки не планує, принаймні в найближчі 10 років – заявив голова концерну Маркіоне. Відтак, Ferrari зберігатиме вірність бензиновим технологіям.

Гібридна модель Ferrari
Гібридна модель Ferrari

Більше – дивіться у сюжеті. 

Теги: Авто24 Ferrari Jeep
Джерело: 24 Канал
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