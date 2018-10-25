Эфиопский парламент впервые избрал президентом женщину
Опытный дипломат Сейл-Ворк Зювд стала первой женщиной, которая возглавит государство в Африке.
Как сообщает BBC, Сейл-Ворк Зювд недавно работала в ООН, и она берет на себя обязательства способствовать миру.
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Ее избрание на торжественную должность наступит через неделю после того, как премьер-министр Ахмед Аби соберет Кабмин.
Назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарт на будущее, но и нормализует женщин, как ответственных за принятие решений в общественной жизни,
– заявил глава штаба Фицум Арега.
Отмечается, что должность президента в Эфиопии является церемониальной.
Источник: 24 канал
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