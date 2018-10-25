22:45
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Эфиопский парламент впервые избрал президентом женщину

      42 Читати новину українською
      Сейл-Ворк Зювд
      Сейл-Ворк Зювд / www.bbc.com

      Опытный дипломат Сейл-Ворк Зювд стала первой женщиной, которая возглавит государство в Африке.

      Как сообщает  BBC, Сейл-Ворк Зювд недавно работала в ООН, и она берет на себя обязательства способствовать миру.

      Читайте также: Петр Порошенко: Президент с которым страна должна зажить по-новому

      Ее избрание на торжественную должность наступит через неделю после того, как премьер-министр Ахмед Аби соберет Кабмин.

      Назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарт на будущее, но и нормализует женщин, как ответственных за принятие решений в общественной жизни,
      – заявил глава штаба Фицум Арега.

      Отмечается, что должность президента в Эфиопии является церемониальной.

      Теги: Новости политики ООН Африка
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      КНДР потратила $3,3 млрд на ядерную и ракетную программы
       11 апреля 2013 , 14:04 7
      Россия обнаглела в своих желаниях убить диссидентов, – СМИ
       19 октября , 23:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук