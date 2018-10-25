Эфиопский парламент впервые избрал президентом женщину

Опытный дипломат Сейл-Ворк Зювд стала первой женщиной, которая возглавит государство в Африке.

Как сообщает BBC, Сейл-Ворк Зювд недавно работала в ООН, и она берет на себя обязательства способствовать миру.

Читайте также: Петр Порошенко: Президент с которым страна должна зажить по-новому

Ее избрание на торжественную должность наступит через неделю после того, как премьер-министр Ахмед Аби соберет Кабмин.

Назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарт на будущее, но и нормализует женщин, как ответственных за принятие решений в общественной жизни,

– заявил глава штаба Фицум Арега.

In a patriarchal society such as ours, the appointment of a female head of state not only sets the standard for the future but also normalises women as decision-makers in public life. #Ethiopia (2) pic.twitter.com/3Z8UNd15E0 — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) 25 жовтня 2018 р.

Отмечается, что должность президента в Эфиопии является церемониальной.