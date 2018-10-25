Ефіопський парламент вперше обрав президентом жінку

Досвідчений дипломат Сейл-Ворк Зювд стала першою жінкою, яка очолить державу в Африці.

Як повідомляє BBC, Сейл-Ворк Зювд нещодавно працювала в ООН, і вона бере на себе зобов'язання сприяти миру.

Читайтет також: Петро Порошенко: Президент з яким країна мала зажити по-новому

Її обрання на урочисту посаду настане через тиждень після того, як прем'єр-міністр Абі Ахмед збере Кабмін.

Призначення жінки главою держави не тільки встановлює стандарт на майбутнє, але й нормалізує жінок, як відповідальних за прийняття рішень у суспільному житті,

– заявив глава штабу Фіцум Арега.

In a patriarchal society such as ours, the appointment of a female head of state not only sets the standard for the future but also normalises women as decision-makers in public life. #Ethiopia (2) pic.twitter.com/3Z8UNd15E0 — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) 25 жовтня 2018 р.

Зазначається, що посада президента в Ефіопії є церемоніальною.