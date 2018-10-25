Ефіопський парламент вперше обрав президентом жінку
Досвідчений дипломат Сейл-Ворк Зювд стала першою жінкою, яка очолить державу в Африці.
Як повідомляє BBC, Сейл-Ворк Зювд нещодавно працювала в ООН, і вона бере на себе зобов'язання сприяти миру.
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Її обрання на урочисту посаду настане через тиждень після того, як прем'єр-міністр Абі Ахмед збере Кабмін.
Призначення жінки главою держави не тільки встановлює стандарт на майбутнє, але й нормалізує жінок, як відповідальних за прийняття рішень у суспільному житті,
– заявив глава штабу Фіцум Арега.
Зазначається, що посада президента в Ефіопії є церемоніальною.
Джерело: 24 канал
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