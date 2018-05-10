Эфир "Интера" надо изучить на предмет противоправных призывов, – правозащитник

Если говорить языком юриспруденции, то правовая оценка деятельности телеканала "Интер", в частности, его скандального эфира 9 мая, может предоставляться по обязательности изучения всех доказательств, в их совокупности.

Об этом в комментарии сайту "24" рассказал правовед, патентный поверенный Украины Юрий Трачук.

Специалист подчеркнул – субъективизм (персонализация) такой оценки противоречит принципам правосудия.

Как юрист и профессионал с интеллектуальной собственности, я бы начал с лингвистической экспертизы. Именно к компетенции экспертов-лингвистов и входит вопрос исследования контента на предмет призывов к свержению существующего государственного строя, клеветы на силовые структуры (аналогия с фашистами) и т. д,

– пояснил Трачук.

Он также отметил, что заметил факты употребления словесных оборотов, которые могут трактоваться (после детального изучения) как противоправные.

Но, подчеркну, это моя оценка: субъективная и поверхностная. Думаю, экспертиза будет иметь возможность это подтвердить. А сам телеканал – предоставить свои аргументы. Только оценив все это в совокупности, можно будет употреблять понятие объективности,

– подытожил правовед.

Чем оскандалился "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях.



Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии. После того, как эпизод таки показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.