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Ефір "Інтера" треба вивчити на предмет протиправних закликів, – правозахисник

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Звинувачувати
Звинувачувати "Інтер" у протиправних закликах можна буде після детального аналізу / 24 Канал

Якщо говорити мовою юриспруденції, то правова оцінка діяльності телеканалу "Інтер", зокрема, його скандального ефіру 9 травня, може надаватися за обов'язковості вивчення усіх доказів, у їхній сукупності.

Про це у коментарі сайту "24" розповів правознавець, патентний повірений України Юрій Трачук.

Фахівець наголосив – суб'єктивізм (персоналізація) такої оцінки суперечить принципам правосуддя.

Як правник та професіонал з інтелектуальної власності, я б почав з лінгвістичної експертизи. Саме до компетенції експертів-лінгвістів і входить питання дослідження контенту на предмет закликів до повалення існуючого державного устрою, наклеп на силові структури (аналогія з фашистами) тощо,
– пояснив Трачук.

Він також відзначив, що помітив факти вживання словесних зворотів, які можуть трактуватися (після детального вивчення) як протиправні.

Але, наголошу, це моя оцінка: суб'єктивна і поверхнева. Гадаю, експертиза матиме змогу це підтвердити. А сам телеканал – надати свої аргументи. Лише оцінивши усе це разом, у сукупності, можна буде вживати поняття об'єктивності,
– підсумував правознавець.

Чим оскандалився "Інтер"? 9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Напередодні ефіру відео цього епізоду зчинив чималий резонанс у соцмережах.

Вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії. Після того, як епізод таки показали в ефірі без змін, представники націоналістичних організацій пообіцяли пікетувати не лише офіс телеканалу, але й помешкання його власників.

 

 

Теги: Новини України Новини політики 9 травня Скандал з Інтером
Джерело: 24 Канал
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