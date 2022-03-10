Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эхо этих конспирологических теорий слышно в Китае.

Интересно Лещенко развенчал мифы Кремля о биологическом оружии и секретных лабораториях в Украине

В США прокомментировали новые фейки России

Псаки заявила, что в Белом доме обратили внимание на лживые заявления о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Именно такие фейки в последние дни распространяют официальные представители властей России.

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