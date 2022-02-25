Впервые башню подсветили нашими цветами в пятницу в 18:00. Выключат подсветку в воскресенье в 00:30.

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В эксплуатационной компании Эйфелевой башни в пятницу сообщили, что этот символический акт приняли по просьбе главы Парижа Анны Идальго, чтобы поддержать украинское население в условиях войны с Россией.

До этого несколько общественных зданий во Франции и Европе также нарядились в цвета Украины, в частности: