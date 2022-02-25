Впервые башню подсветили нашими цветами в пятницу в 18:00. Выключат подсветку в воскресенье в 00:30.
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В эксплуатационной компании Эйфелевой башни в пятницу сообщили, что этот символический акт приняли по просьбе главы Парижа Анны Идальго, чтобы поддержать украинское население в условиях войны с Россией.
До этого несколько общественных зданий во Франции и Европе также нарядились в цвета Украины, в частности:
- Парижский отель Hôtel de Ville,
- Бранденбургские ворота в Берлине,
- Колизей в Риме,
- Триумфальная арка в Брюсселе,
- Даунинг-стрит, 10 в Лондоне,
- Джордж-Холл в Ливерпуле,
- Вокзал Флиндерс-стрит в Мельбурне,
- Ратуша Сараево и много-много других достопримечательностей.