Вперше вежу підсвітили нашими кольорами у п'ятницю о 18:00. Вимкнуть підсвітку у неділю о 00:30.

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В експлуатаційній компанії Ейфелевої вежі в п'ятницю повідомили, що цей символічний акт ухвалили на прохання очільниці Парижа Анни Ідальго, щоб підтримати українське населення в умовах війни з Росією.

До цього кілька громадських будівель у Франції та Європі також вбралися у кольори України, Зокрема:

  • Паризький готель Hôtel de Ville,
  • Бранденбурзькі ворота у Берліні,
  • Колізей в Римі,
  • Тріумфальна арка в Брюсселі,
  • Даунінґ-стріт, 10 у Лондоні,
  • Джордж-Холл у Ліверпулі,
  • Вокзал Фліндерс-Стріст у Мельбурні,
  • Ратуша Сараєво та багато-багато інших пам'яток.