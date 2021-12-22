Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, с 17 декабря, когда Кремль выдвинул требования США и НАТО, человечеству противостоит новая версия России.

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"Это безумная страна, готовая к преступным действиям. И об этом она сообщает с радостью. Вот в течение последней недели у российских пропагандистов радостная эйфория", – сказал Пионтковский.

Вся эта эйфория, вспышка, новый этап агрессии России, равно как в случае гитлеровской Германии, вызваны слабостью и невероятными ошибками Запада,

– подчеркнул он.

Что дало толчок радостям пропагандистов

Пионтковский отметил, что уходящая с самого верха российской власти эйфория родилась на видеоконференции Джо Байдена и Владимира Путина. Публицист отметил – Москва сделала вывод, что Байден слаб.

Пионтковский о путинской России: смотрите видео

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