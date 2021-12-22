Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, с 17 декабря, когда Кремль выдвинул требования США и НАТО, человечеству противостоит новая версия России.
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"Это безумная страна, готовая к преступным действиям. И об этом она сообщает с радостью. Вот в течение последней недели у российских пропагандистов радостная эйфория", – сказал Пионтковский.
Вся эта эйфория, вспышка, новый этап агрессии России, равно как в случае гитлеровской Германии, вызваны слабостью и невероятными ошибками Запада,
– подчеркнул он.
Что дало толчок радостям пропагандистов
Пионтковский отметил, что уходящая с самого верха российской власти эйфория родилась на видеоконференции Джо Байдена и Владимира Путина. Публицист отметил – Москва сделала вывод, что Байден слаб.
Пионтковский о путинской России: смотрите видео
Россия дала требования США и НАТО: что известно
- МИД России 17 декабря обнародовал проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности.
- Кремль считает вступление Украины в НАТО "красными линиями" и требует получить гарантии, что этого не произойдет.
- Россия предлагает НАТО отказаться от военной деятельности в Украине и в целом на территории Восточной Европы, Закавказья, Центральной Азии.
- Кроме того, Россия требует, чтобы НАТО отозвало решение 2008 года, что Украина и Грузия войдут в Альянс.