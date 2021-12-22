Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський. За його словами, з 17 грудня, коли Кремль висунув вимоги до США та НАТО, людству протистоїть нова версія Росії.

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"Це божевільна країна, готова до злочинних дій. І про це вона повідомляє з радістю. От протягом останнього тижня в російських пропагандистів радісна ейфорія", – сказав Піонтковський.

Вся ця ейфорія, спалах, новий етап агресії Росії, так само як у випадку гітлерівської Німеччини, викликані слабкістю й неймовірними помилками Заходу,

– наголосив він.

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Піонтковський зазначив, що ейфорія, яка йде з самого верху російської влади, народилася на відеоконференції Джо Байдена та Володимира Путіна. Публіцист зазначив – Москва зробила висновок, що Байден слабкий.

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