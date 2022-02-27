Напомним, бомбардировщик украинских воздушных сил Су-24М разгромил колонну из 20 единиц военной техники.

Кстати Украинская "сушка" одним мероприятием уничтожила колонну из 20 единиц российской техники

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2. Он уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.

Bayraktar применили и возле Гостомеля

Украинские военные 26 февраля применили Bayraktar – ТВ2 против оккупанта возле Гостомеля. Комплекс поразил цели южнее аэродрома.