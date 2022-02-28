По его словам, московиты впечатлены созданной системой обороны города.

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"Пушечное мясо в консервных банках просто съедят одесские черноморские бычки, а кацапские мамки не получат даже цинковых гробов", – сообщил Сергей Братчук.

Кроме того, добавил, что адмиралы вынуждают флот к выходу на одесский рейд, но среди экипажей уже зреют бунты.

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Сообщение Сергея Братчука

Московиты поражены созданной системой обороны Одессы, поэтому их военные моряки не хотят атаковать наш город.

Пушечное мясо в консервных банках просто съедят одесские черноморские бычки, а кацапские мамки не получат даже цинковых гробов.

Адмиралы вынуждают флот к выходу на одесский рейд, но среди экипажей уже зреют бунты.