За його словами, московити вражені створеною системою оборони міста.

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"Гарматне м'ясо у консервних банках просто з'їдять одеські чорноморські бички, а кацапські мамки не отримають навіть цинкових трун", – повідомив Сергій Братчук.

Крім того, додав, що адмірали спонукають флот до виходу на одеський рейд, але серед екіпажів уже зріють бунти.

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Допис Сергія Братчука

Московити вражені створеною системою оборони Одеси, тому їхні військові моряки не хочуть атакувати наше місто

Гарматне м'ясо у консервних банках просто з'їдять одеські чорноморські бички, а кацапські мамки не отримають навіть цинкових трун.

Адмірали спонукають флот до виходу на одеський рейд, але серед екіпажів уже зріють бунти.