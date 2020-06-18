Проект направлен на разработку и постепенное внедрение научно обоснованной системы государственного экологического мониторинга.

Общественное формирование "Экологический патруль" подвело первые итоги по воплощению проекта по мониторингу атмосферного воздуха в промышленных городах. Об этом сообщается на странице Эко Патруля в Facebook.

"После анализа анкет участников, остался немного грустный осадок от результатов проекта. В целом мы должны были установить около 130 приборов. Всего заполнено было 85 анкет. 24 из которых хотели установить приборы не в городах-участниках проекта, а в различных городах Киевской и Днепропетровской областей, Одессе, Запорожье, Ивано-Франковске и Славянске. Поэтому эти анкеты не принимались во внимание", – пояснили организаторы проекта.

В то же время, по городам, на которые был нацелен проект, в Эко Патруле получили следующие результаты:

– Кривой Рог: планировалось установить 53 поста, заполнено 3 анкеты, пока получено 1 подтверждение участия (ждем дальше).

– Мариуполь: планировалось установить 22 поста, заполнено 3 анкеты, пока получено 3 подтверждения участия. В городе уже действует 1 наш активный прибор и передано 17 приборов в наш офис в Мариуполе для дальнейшей передачи желающим.

– Днепр: планировалось установить 55 постов, много анкет территориально расположены в зонах, где уже есть расположенные приборы, поэтому мы имели возможность уделить внимание "проблемным" и техногенно нагруженным зонам города. В общем, соответствуют требованиям отбора 26 анкет, получено подтверждение участия от 16 анкет (ждем дальше).

Также организаторы проекта сообщили, что совсем скоро перейдут непосредственно к передаче и активации датчиков.

В то же время в Эко Патруле заметили, что до сих пор ищут волонтеров для помощи в передаче приборов участникам проекта. Всех желающих просят обращаться по ссылке.

Проект "Общественный мониторинг", начатый общественным формированием "Экологический патруль", направлен на разработку и постепенное внедрение научно обоснованной системы государственного экологического мониторинга с учетом требований Директивы 2008/50/ЕС и Порядка осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха на территории промышленных городов Днепр, Кривой Рог, Мариуполь (совпадают с официальными агломерациями) и сельской местности (Криворожский район Днепропетровской области), а также особенностей зонирования территории агломераций, уровней техногенной нагрузки, плотности застройки, соединив наблюдения государственного и общественного мониторинга.