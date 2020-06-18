Проєкт спрямований на розробку та поступове впровадження науково обґрунтованої системи державного екологічного моніторингу.

Громадське формування "Екологічний патруль" підбило перші підсумки щодо втілення проєкту з моніторингу атмосферного повітря в промислових містах. Про це повідомляється на сторінці Еко Патруля у Facebook.

"Після аналізу анкет учасників, залишився трохи сумний осад від результатів проєкту. Загалом ми повинні були встановити близько 130 приладів. Всього заповнено було 85 анкет. 24 з яких хотіли встановити прилади не в містах-учасниках проєкту, а в різноманітних містах Київської та Дніпропетровської областей, Одесі, Запоріжжі, Івано-Франківську та Слов'янську. Тому ці анкети не брались до уваги", – пояснили організатори проєкту.

Водночас, за містами, на які було націлено проєкт, в Еко Патрулі отримали наступні результати:

– Кривий Ріг: планувалось встановити 53 пости, заповнено 3 анкети, поки що отримано 1 підтвердження участі (чекаємо далі).

– Маріуполь: планувалось встановити 22 пости, заповнено 3 анкети, поки що отримано 3 підтвердження участі. У місті вже діє 1 наш активний прилад, та передано 17 приладів у наш офіс у Маріуполі для подальшої передачі бажаючим.

– Дніпро: планувалось встановити 55 постів, багато анкет територіально розташовані у зонах, де вже є розташовані прилади, тому ми мали змогу приділити увагу "проблемним" та техногено навантаженим зонам міста. Загалом, відповідають вимогам відбору 26 анкет, отримано підтвердження участі від 16 анкет (чекаємо далі).

Також організатори проєкту повідомили, що зовсім скоро перейдуть безпосередньо до передачі та активації датчиків.

Водночас в Еко Патрулі зауважили, що досі шукають волонтерів для допомоги в передачі приладів учасникам проєкту. Усіх бажаючих просять звертатися за посиланням.

Проєкт "Громадський моніторинг", започаткований громадським формуванням "Екологічний патруль", спрямований на розробку та поступове впровадження науково обґрунтованої системи державного екологічного моніторингу з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС та Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на території промислових міст Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь (співпадають з офіційними агломераціями) та сільської місцевості (Широківський район Дніпропетровської області), а також особливостей зонування території агломерацій, рівнів техногенного навантаження, щільності забудови поєднавши спостереження державного та громадського моніторингу.