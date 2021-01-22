Одной из основных экологических проблем Украины является вырубка леса, которая влечет за собой ряд катастрофических последствий для страны.

Однако активисты не спешат становиться на их защиту и пикетировать органы власти с требованием принять немедленные меры.

Как говорится в материале на OBOZREVATEL, каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые есть в Красной книге Украины, оказались на грани исчезновения, так как из-за катастрофической ситуации с несовершенством законодательства в этой сфере и неконтролируемых вырубок лесные массивы стремительно уменьшаются.

Не заметно также внимание "активной общественности" к другому последствию бесконтрольной вырубки лесов – мощным наводнениям в западных регионах Украины, которые ежегодно причиняют огромные экономические, а порой и человеческие потери.

Как сказано в материале, замалчивается и то, что уже через несколько лет украинцы могут столкнуться с колоссальной проблемой – дефицитом питьевой воды.

При всем этом, экоактивисты продолжают выискивать нарушения в работе крупных промышленных предприятий, но упорно молчат о примерах решения этих проблем.