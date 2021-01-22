Однією з основних екологічних проблем України є вирубка лісу, яка тягне за собою низку катастрофічних наслідків для країни.

Однак активісти не поспішають ставати на їх захист і пікетувати органи влади з вимогою вжити негайних заходів.

Як йдеться в матеріалі на OBOZREVATEL, кожен п'ятий вид тварин і кожен восьмий вид рослин, які є в Червоній книзі України, опинилися на межі зникнення, оскільки через катастрофічну ситуацію з недосконалістю законодавства в цій сфері і неконтрольовану вирубку лісові масиви стрімко зменшуються.

Непомітна також увага "активної громадськості" до іншого наслідку безконтрольного вирубування лісів – потужних повеней у західних регіонах України, які щорічно завдають величезних економічних, а часом і людських втрат.

Як йдеться у матеріалі, замовчується і те, що вже через кілька років українці можуть зіткнутися з колосальною проблемою – дефіцитом питної води.

Водночас екоактивісти продовжують вишукувати порушення в роботі великих промислових підприємств, але вперто мовчать про приклади вирішення цих проблем.