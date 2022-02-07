Об этом сообщил министр транспорта Ливана Али Хамия. По его словам, танкер Pyxis Epsillon отправился из порта Алиага в Турции в порт Амшит в Ливане.

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Почему произошла авария

"Судно Pyxis Epsilon попало в морскую аварию возле побережья Амшита из-за сильного ветра. Это привело к повреждению руля и остановке процесса разгрузки", – говорится в заметке.



Судно Pyxis Epsillon / Иллюстративное фото Vesseljoin

Что с танкером

Хамия также отметил, что в результате аварии окружающей среде ущерб не нанесен. Кроме того, в другой заметке министр добавил, что судно отбуксировали в порт Бейрута.

Опасные инциденты из-за топлива: последние новости

Вблизи Нигерии 2 февраля подорвался нефтеперерабатывающий танкер Trinity Spirit, поэтому появилась высокая вероятность экологической катастрофы. Отмечается, что моряки и экипаж судна пропали без вести.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби 22 января прогремел взрыв. В результате него пострадали 3 нефтяных танкера и аэропорт.

В США неподалеку от Нового Орлеана 13 января разорвался трубопровод, из которого вытекло в окружающую среду более 1,1 миллиона литров дизельного топлива. Это привело к гибели рыб, птиц и других животных.

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الباخرة pyxis epsillon القادمة من مرفأ aliaga في تركيا الى مرفأ عمشيت المحملة ب ٤٢ الف طن من المازوت تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية مما أدى الى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون ان يؤدي ذلك الى اي تلوث بيئي او نفطي.٢/١