На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитывался в Верховной Раде о том, как происходит ликвидация последствий наводнения на Западе Украины. В это время под стенами парламента не было никаких экологических акций.

Одна из главных функций экологических активистов – контролировать действия власти в области охраны окружающей среды. Почему же их не было у Рады во время доклада Шмыгаля?

Этот вопрос – риторический. Потому что в Украине деятельность многих экоактивистов и экологов превратилась в фарс. Они участвуют в проплаченных акциях и пикетах, дают на заказ фейковые комментарии для медиа – и, в то же время, закрывают глаза на реальные проблемы. Именно поэтому экоактивисты и экологи также несут огромную ответственность за разрушительные наводнения в Карпатах – вместе с властью и "черными лесорубами".

К теме: Наводнение в Украине: экологи "подыгрывают" чиновникам в вопросе вырубки лесов

Политолог Кирилл Сазонов назвал причины, почему некоторые экологи "не замечают" вырубку деревьев в Карпатах, а затем происходит стихийное бедствие.

Если эколог получает деньги от компании, которая покупает вырубленный лес, то, конечно, он будет закрывать глаза на вырубку, – говорит Сазонов. – Если эколог работает в системе госструктуры и получает деньги наличными в виде коррупционных конвертов от людей, которые занимаются вырубкой, то он тоже будет закрывать глаза... В результате безответственности и игнорирования проблемы властью и общественными организациями, которые якобы борются за экологию, мы получили следующий результат.

Зато когда речь заходит о заказных митингах или предвыборной агитации – экологические "деятели" часто на первых ролях. Их беззастенчиво используют политики (и власть, и оппозиция), бизнесмены и чиновники. Ибо тема охраны окружающей среды очень серьезная, всегда на слуху и на нее чутко реагирует общественность. Но "неразборчивое" поведение экоактивистов и экологов дискредитирует как экодвижения, так и профессию. А недоверие к ним отнюдь не способствует решению экологических проблем в Украине, которые распространяются со скоростью карпатского наводнения.

Подробнее читайте об этом в статье 24 канала "Как наводнение в Карпатах "смывает" экологов и экоактивистов".