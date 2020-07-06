Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звітував у Верховній Раді про те, як відбувається ліквідація наслідків повені на Заході України. В цей час під стінами парламенту не було жодних екологічних акцій.

Одна з головних функцій екологічних активістів – контролювати дії влади в галузі охорони довкілля. Чому ж їх не було біля Ради під час доповіді Шмигаля?

Це питання – риторичне. Бо в Україні діяльність багатьох екоактивістів і екологів перетворилася на фарс. Вони беруть участь у проплачених акціях і пікетах, дають на замовлення фейкові коментарі для медіа – і, в той же час, заплющують очі на реальні проблеми. Саме тому екоактивісти та екологи також несуть величезну відповідальність за руйнівні повені в Карпатах – разом з владою і "чорними лісорубами".

До теми: Повінь в Україні: екологи "підігрують" чиновникам у питанні вирубки лісів

Політолог Кирило Сазонов назвав причини, чому деякі екологи "не помічають" вирубку дерев у Карпатах, а потім стається стихійне лихо.

Якщо еколог отримує гроші від компанії, яка купує вирубаний ліс, то, звичайно, він буде заплющувати очі на вирубування, – каже Сазонов. – Якщо еколог працює в системі держструктури і отримує гроші готівкою у вигляді корупційних конвертів від людей, які займаються вирубуванням, то він теж буде заплющувати очі… У результаті безвідповідальності та ігнорування проблеми владою та громадськими організаціями, які нібито борються за екологію, ми отримали такий результат.

Зате коли мова заходить про замовні мітинги чи передвиборчу агітацію – екологічні "діячі" часто на перших ролях. Їх безсоромно використовують політики (і влада, і опозиція), бізнесмени та чиновники. Бо тема охорони довкілля дуже серйозна, завжди на слуху і на неї чутливо реагує громадськість. Але "нерозбірлива" поведінка екоактивістів та екологів дискредитує як екорух, так і професію. А недовіра до них аж ніяк не сприяє вирішенню екологічних проблем в Україні, які ширяться зі швикістю карпатської повені.

Детальніше читайте про це у статті 24 каналу "Як повінь у Карпатах "змиває" екологів і екоактивістів".