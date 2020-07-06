В Україні тривають складні роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха в Карпатах. Але владі також необхідно розібратися – що робити, аби мінімізувати шкоду від регулярних паводків.

Про це йдеться у статті 24 каналу "Як повінь у Карпатах "змиває" екологів і екоактивістів".

Україна щороку потерпає від затоплень – у різних регіонах, у більших чи менших масштабах. Так було і так, на жаль, буде. Порівняно недавно – в 1998 і 2008 роках – західні області пережили приблизно співмірні потужні паводки, що й цьогоріч. Тоді розроблялися цілі програми боротьби з "великою водою". Але майже нічого не змінилося – знову Україна "тоне".

Зважаючи на це, дуже дивує позиція деяких екологів і екоактивістів, які запевняють: карпатські ліси не могли стримати такі величезні опади, тому вирубка дерев не є головною причиною катастрофи.

Цей аргумент екологічних експертів використовував на свій захист вже колишній голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький, якого звільнили після робочого візиту президента на Захід України.

Ліс не може приборкати стихію гірських річок, – казав Заблоцький. – Ліс – не дамба для запобігання паводків і стримування такої кількості води. Тому заяви, що причиною повеней є вирубки – це маніпуляція і популізм.

Аналогічну думку висловив на брифінгу і прем’єр-міністр Денис Шмигаль. На питання про можливий зв’язок між вирубкою лісів і підтопленнями глава Уряду відповів:

Фактично, та норма опадів, яка випала за останні три дні, була в рази більшою, ніж може спожити цілий карпатський ліс, який не стримував ці потоки води. Це, напевно, питання вже більше до науки, як відбуваються трагедії, з чого вони беруться, які причини…

Такий підхід до проблеми дуже спрощений і докорінно неправильний. Зрозуміло, що карпатський ліс самотужки не може стримати воду, якщо за годину випадає 10-денна норма, а за два дні – місячна. Але належний стан лісового господарства став би ключовим фактором у комплексі заходів щодо протидії паводкам. Бо це комплексна проблема – і саме на це треба зважати. І враховувати інші важливі фактори. Адже, окрім вирубки лісів, підтопленням, так би мовити, "сприяють":

ерозія грунтів після вирубок, що дозволяє воді швидко потрапляти в річки

неякісне будівництво лісових доріг і відсутність на них водовідводу

несанкціонована меліорація і, як наслідок, знищення пойм річок

забудова заплав та прибережно-захисних смуг

хаотичне зведення гідроспоруд

неправильний забір гравію, що призводить до розмивання берегів

засміченість лісів, річок і берегів і т.п.

Якби держава комплексно вирішувала всі питання (як це роблять у провідних країнах світу), то негативні наслідки паводків у Карпатах були б помітно меншими.

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