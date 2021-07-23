Инспекторы исследуют почву на содержание аммония солевого, фосфора, серы подвижной и тяжелых металлов. Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины.

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Причина появления розовых луж

Специалисты ГСЧС провели исследование розового вещества. Выяснилось, что это препарат для борьбы с вредителями "Префект", который сертифицирован в Украине.

Эксперты провели обследование воздуха – содержания опасных веществ не обнаружили,

– рассказал Малеванный.

Общая площадь загрязнения сейчас составляет 635,8 квадратных метров. Этот участок арендует ООО "Акрис АГРО".

Полиция может открыть дело

Госэкоинспекция уже направила заявление в полицию относительно признаков уголовного нарушения по статье о загрязнении и порче земель.