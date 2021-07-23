Інспектори дослідять ґрунт на вміст амонію сольового, фосфору, сірки рухомої та важких металів. Про це заявив голова Державної екологічної інспекції України.

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Причина появи рожевих калюж

Фахівці ДСНС провели дослідження рожевої речовини. З'ясувалося, що це препарат для боротьби із шкідниками "Префект", який сертифікований в Україні.

Експерти здійснили обстеження повітря – вмісту небезпечних речовин не виявили,

– розповів Мальований.

Загальна площа забруднення наразі складає 635,8 квадратних метрів. Цю ділянку орендує ТОВ "АКРІС АГРО".

Поліція може відкрити справу

Держекоінспекція вже направила заяву до поліції щодо ознак кримінального порушення за статтею про забруднення та псування земель.