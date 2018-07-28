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Экологи назвали главных загрязнителей Украины: инфографика

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Кто загрязняет воздух и воду в Украине
Кто загрязняет воздух и воду в Украине / Фото из открытых источников

Главным загрязнителем воды в Украине стало мариупольское предприятие "Азовсталь". Криворожский "Арселормиттал" оказался на первом месте по загрязнению воздуха.

Об этом сообщает "Зеленый фонд".

Главные загрязнители сплотились на территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

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Главные загрязнители Украины

Также в тройку крупнейших загрязнителей воздуха вошли ММК Им. Ильича (Мариуполь), Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская область).

В топ загрязнителей воды попал Днепровский  меткомбинат и меткомбинат "Запорожсталь".

Определили и трех крупнейших производителей отходов: Северный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог), Центральный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог), Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог).

 

Теги: Новости Украины Экология
Источник: 24 канал
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