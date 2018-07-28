16:15
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Екологи назвали головних забруднювачів України: інфографіка

132 Читать новость на русском
Хто забруднює повітря та воду в Україні
Хто забруднює повітря та воду в Україні / Фото з відкритих джерел

Головним забруднювачем води в Україні стало маріупольське підприємство "Азовсталь". Криворізький "АрселорМіттал" опинився на першому місці по забрудненню повітря.

Про це повідомляє "Зелений фонд". 

Головні забруднювачі згуртувалися на території Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. 

Читайте також: Небезпечно для життя: як в Україні процвітає шкідливий бізнес

Головні забруднювачі України

Також у трійку найбільших забруднювачів повітря увійшли ММК Ім. Ілліча (Маріуполь), Бурштинська ТЕС (Івано-Франківська область).

У топ забруднювачів води потрапив Дніпровський меткомбінат та меткомбінат "Запоріжсталь". 

Визначили і трьох найбільших виробників відходів: Північний гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг), Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг), Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг).

Теги: Екологія Новини України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
сьогодні, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
сьогодні, 15:16 Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 17503
Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
сьогодні, 15:00 Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
Олександра Дрік
Спекотне літо на планеті
сьогодні, 12:26 Спекотне літо на планеті
Борис Немировський
Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
сьогодні, 12:01 Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
Блог Медіа
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
У звільненні Савченко з'явився прогрес, — прес-секретар Кучми
 20 квітня 2016 , 16:38
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ФІФА звільнила керівника медичного відділу через розслідування допінгу у збірній Росії
 21 грудня 2017 , 09:22
Трамп прокоментував заявку США, Канади та Мексики на проведення ЧС-2026
 27 квітня , 16:46
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук