Екологи назвали головних забруднювачів України: інфографіка
Головним забруднювачем води в Україні стало маріупольське підприємство "Азовсталь". Криворізький "АрселорМіттал" опинився на першому місці по забрудненню повітря.
Про це повідомляє "Зелений фонд".
Головні забруднювачі згуртувалися на території Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.
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Головні забруднювачі України
Також у трійку найбільших забруднювачів повітря увійшли ММК Ім. Ілліча (Маріуполь), Бурштинська ТЕС (Івано-Франківська область).
У топ забруднювачів води потрапив Дніпровський меткомбінат та меткомбінат "Запоріжсталь".
Визначили і трьох найбільших виробників відходів: Північний гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг), Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг), Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (Кривий Ріг).